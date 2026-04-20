Dal 1 al 3 maggio si svolge a Misano la terza edizione di Eicma Riding Fest. L'evento propone varie iniziative, tra cui test ride e attività dedicate agli appassionati di moto. Gli orari di apertura sono stati comunicati e l'evento si terrà presso le strutture della località. La manifestazione si ripete dopo le due precedenti edizioni, attirando visitatori e operatori del settore.

Il primo weekend di maggio è uno di quei fine settimana da cerchiare con il pennarello rosso sul calendario. Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, infatti, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli andrà in scena la terza edizione di Eicma Riding Fest, la manifestazione a ingresso gratuito dedicata ai motociclisti e, più in generale, a tutti gli amanti delle due ruote. Il paddock si trasformerà in una grande festa a cielo aperto tra le 9.00 e le 18.30 di tutti e tre i giorni in programma, con spettacolari, attività, celebrazioni e test ride di tantissime moto, fulcro della manifestazione. Se già l’edizione 2025 ha visto i numeri crescere in modo esponenziale rispetto al primo anno - un ottimo segnale, che evidenzia l’apprezzamento del pubblico - la festa 2026 non sarà da meno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eicma Riding Fest 2026: iniziative, test ride, orari di apertura

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