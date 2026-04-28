Dal 1 al 3 maggio si svolge presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli l’Eicma Riding Fest 2026, un evento di tre giorni dedicato agli appassionati di moto. Durante l’evento vengono allestiti spazi per test ride di oltre 500 motociclette divise tra percorsi su strada, pista e off-road. Sono presenti numerosi marchi del settore e leggende del mondo delle due ruote.

La terza edizione di Eicma Riding Fest è alle porte: dall’1 al 3 maggio 2026, infatti, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, andrà in scena l’evento dedicato agli appassionati delle due ruote dove essi stessi possono testare le ultime novità delle case, con oltre 500 moto a disposizione da provare tra strada (durata 30 minuti per test), pista e fettucciato di off-road (turni di 10 minuti). L’ingresso, come abbiamo già avuto modo di raccontare, è gratuito. L’unica esperienza a pagamento (40 euro per turno, già sold out) sarà la Track Experience, dedicata ai demo ride in pista con moto sportive, suupersportive e hypernaked. L’intero ricavato sarà devoluto a tre realtà del territorio impegnate nel sociale: Fondazione Marco Simoncelli, Amici del Sottomarino Giallo Aps, A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eicma Riding Fest 2026: le leggende e i marchi presenti

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