’Tessere d’arte’ oggi alla Fondazione ’Dino Zoli’

Oggi alle ore 18, la Fondazione Dino Zoli apre le porte alla mostra ‘Tessere d’Arte. Intrecci tra materia e creazione’. L’esposizione è dedicata alla fiber art, un’arte che utilizza materiali tessili per realizzare opere artistiche. L’evento presenta diverse creazioni di artisti che lavorano con tessuti e fiber art, e sarà visitabile fino a data da definirsi. La mostra si svolge negli spazi della fondazione.

La Fondazione Dino Zoli apre le porte a ‘Tessere d’Arte. Intrecci tra materia e creazione’, mostra dedicata alla ‘fiber art’ che sarà inaugurata oggi alle ore 18.30 negli spazi espositivi di viale Bologna 288. Curata da Nadia Stefanel, l’esposizione nasce dall’esperienza di Dino Zoli Textile, realtà forlivese attiva dal 1972 e impegnata negli ultimi anni in un dialogo sempre più stretto con il mondo dell’arte. Dal 2017, infatti, materiali, tecnologie e competenze produttive dell’azienda sono diventati strumenti di sperimentazione, dando forma a collaborazioni con artisti e creativi. La mostra restituisce questo percorso attraverso tre...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Tessere d’arte’ oggi alla Fondazione ’Dino Zoli’ Notizie correlate Leggi anche: Fiber Art alla Fondazione Dino Zoli: il design tessile diventa opera d'arte L'Irst-Irccs Dino Amadori verso la Fondazione: "Sì al confronto, no alla snaturalizzazione"“Negli ultimi giorni abbiamo appreso, attraverso organi di stampa, fonti giornalistiche qualificate e informazioni interne, della volontà di avviare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tessere d’Arte a Forlì: Fiber Art e impresa nella mostra della Fondazione Dino Zoli; TESSERE D’ARTE – Intrecci tra materia e creazione; ’Tessere d’arte’ oggi alla Fondazione ’Dino Zoli’; Fiber Art alla Fondazione Dino Zoli: il design tessile diventa opera d'arte. Tessere d'Arte. Intrecci tra materia e creazioneFondazione Dino Zoli, Forlì: nove anni di dialogo tra arte e impresa tessile in mostra attraverso residenze, collettive e progetti speciali di Fiber Art. itinerarinellarte.it L’arte si fa trama: alla Fondazione Dino Zoli la Fiber Art incontra l’impresaIl tessuto abbandona la sua funzione puramente industriale per farsi linguaggio, racconto e materia viva nelle mani dei creativi contemporanei. Dal 29 aprile, la Fondazione Dino Zoli apre le porte a u ... forli24ore.it Dal 29 aprile al 31 luglio 2026 alla Fondazione Dino Zoli di Forlì una mostra sulla Fiber Art racconta nove anni di dialogo tra arte e impresa. Residenze, progetti collettivi e sperimentazioni tessili mostrano il ruolo del tessuto come linguaggio contemporaneo tra - facebook.com facebook L’arte si fa trama: alla Fondazione Dino Zoli la Fiber Art incontra l’impresa x.com