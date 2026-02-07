L' Irst-Irccs Dino Amadori verso la Fondazione | Sì al confronto no alla snaturalizzazione

Nei giorni scorsi, si sono diffuse voci sulla possibile trasformazione dell’Irst-Irccs Dino Amadori in Fondazione. La direzione dell’istituto ha confermato di essere aperta al confronto, ma si oppone a qualsiasi snaturamento dell’organizzazione. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i dipendenti e le autorità locali monitorano con attenzione gli sviluppi.

“Negli ultimi giorni abbiamo appreso, attraverso organi di stampa, fonti giornalistiche qualificate e informazioni interne, della volontà di avviare un processo di trasformazione dell’Irst-Irccs Dino Amadori – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori in Fondazione. Tale ipotesi viene presentata come iniziativa di natura privatistica, promossa o sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e dall’AUSL Romagna, e appare altresì plausibile un coinvolgimento della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, storicamente impegnata nel sostegno ai principali progetti strategici per il territorio romagnolo. Si tratta di un passaggio di rilievo strutturale, destinato a incidere in modo significativo sul futuro dell’Istituto, sul sistema sanitario regionale e sul ruolo che l’Irst-Irccs Dino Amadori ha saputo costruire negli anni a livello nazionale”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il futuro dell'Irst di Meldola si gioca su più fronti.

L'associazione Dino Amadori ha partecipato al 13esimo corso di Patologia Vulvo-Perineale, svoltosi a Firenze.

