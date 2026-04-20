Fiber Art alla Fondazione Dino Zoli | il design tessile diventa opera d' arte
Dal 29 aprile al 31 luglio si tiene presso la Fondazione Dino Zoli a Forlì una mostra dedicata alla Fiber Art. L'esposizione, intitolata
Il linguaggio del tessile si trasforma in arte pura. Dal 29 aprile al 31 luglio, la Fondazione Dino Zoli di Forlì (viale Bologna, 288) ospita la mostra "Tessere d'arte - Intrecci tra materia e creazione", un’esposizione curata da Nadia Stefanel che esplora i confini della Fiber Art contemporanea.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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