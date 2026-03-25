Durante le Giornate FAI di Primavera, la città di Patti ha aperto al pubblico il Castello della Scala, conosciuto anche come

In occasione delle Giornate FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) di Primavera, la città di Patti ha potuto riscoprire uno dei suoi tesori più affascinanti e meno conosciuti: il Castello della Scala, noto anche come "Villa di Proto". Un’apertura straordinaria che ha registrato un’affluenza record, portando centinaia di visitatori a varcare la soglia di questa storica dimora. Documentato sin dal 1645, il complesso appartenne originariamente alla famiglia Proto, per poi passare nel Settecento ai baroni Sciacca. Fu proprio il barone Domenico Sciacca, nel 1862, ad imprimere il cambiamento più radicale: la residenza venne trasformata in un castello in stile neogotico, arricchito da un rigoglioso giardino e da un piccolo museo archeologico privato che custodisce preziosi reperti provenienti dalla vicina Tindari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Patti riscopre il Castello della Scala: gli studenti diventano ciceroni tra Neogotico, storia e tesori nascosti

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