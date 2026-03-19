Nella fase a eliminazione diretta della Champions League, quattro squadre inglesi sono state eliminate, lasciando solo due a proseguire. La Spagna si distingue con tre squadre qualificate ai quarti di finale, mostrando una performance superiore rispetto all’Inghilterra, che ne ha portate solo due. La competizione prosegue con questi dati alla mano, evidenziando i risultati delle squadre dei due Paesi.

Champions, l’Inghilterra porta solo due squadre ai quarti, fa meglio la Spagna con tre È andata male all’Inghilterra negli ottavi di Champions. Potremmo dire anche molto male. Perché è vero che la Serie A non è proprio presente ai quarti di finale di Champions ma la Premier era la grande favorita e invece sono usciti Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham. Ai quarti solo Liverpool e Arsenal. Domina la Spagna con tre squadre ai quarti di finale: le due di Madrid più il Barcellona. Poi, con una squadra ciascuno: Germania (Bayern), Francia (Psg) e Portogallo (Sporting che ha travolto il Bodo Glimt che aveva impartito una lezione di calcio all’Inter). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Champions, l’Inghilterra perde quattro squadre su sei. Domina la Spagna con tre squadre ai quarti

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