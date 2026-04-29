Memorial Perini ci siamo La festa dello sport

È stata presentata al Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi la terza edizione del Memorial Rodolfo Perini, un torneo di minibasket che si svolgerà dall’1 al 3 maggio tra le città di Comacchio, Lagosanto e Ostellato. L’evento, denominato Memorial Perini, coinvolge diverse squadre giovanili e si svolgerà nei tre giorni di inizio maggio. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario sportivo locale.

Ai nastri di partenza la terza edizione del Memorial Perini. È stato presentato al Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi il terzo Memorial Rodolfo Perini, torneo di minibasket in programma dall’1 al 3 maggio prossimi tra Comacchio, Lagosanto e Ostellato. Ben trentadue squadre da tutta Italia scenderanno contemporaneamente su quattro campi nel ricordo di Rodolfo Perini, un grande protagonista della pallacanestro ferrarese, nelle categorie Aquilotti Small, Aquilotti Big, Esordienti Maschili ed Esordienti Femminili. Il Memorial, giunto alla sua terza edizione, rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama nazionale, e vedrà la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Memorial Perini ci siamo. La festa dello sport Notizie correlate Gran Galà dello Sport, ci siamo. Premi a Bucchi, Bettini e Gianninidi Laura Lucente Cristian Bucchi, Jacopo Cerutti, Paolo Bettini, Zeno Roveri, Giuseppe Giannini, la Boxe Nicchi, Susanna Marcellini, Niccolò Fontana,... La grande boxe torna al Palazzetto dello sport: in arrivo il 5° “Memorial Piero Del Papa”Pisa, 8 aprile 2026 – La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso...