Terza rapina in tre giorni e una quarta tentata | il rapinatore solitario cambia obiettivi e arma

Negli ultimi tre giorni, si sono verificati tre episodi di rapina e un tentativo fallito nella città di Foligno. In ogni occasione, il responsabile ha agito da solo, cambiando obiettivi e strumenti utilizzati. La serie di furti ha creato tensione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare e fermare il sospettato. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Terza rapina in tre giorni e una quarta con il ladro scappato a mani vuote. Non si ferma l’ondata di rapine che sta tenendo preoccupando Foligno. Dopo i due colpi messi a segno tra domenica e lunedì ai danni di altrettante farmacie, nella serata di martedì 28 aprile si sono verificati altri due.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: In carcere il rapinatore solitario. Davanti al gip confessa in lacrime Leggi anche: Rapinatore solitario in azione, entra nella farmacia comunale e si fa consegnare il denaro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rapina a casa Filippi: Mi hanno puntato una pistola alla faccia; Due raid in 20 minuti, panico in stazione a Crema: pugni in faccia e minacce con coltello, 3 denunciati; Rapina a Solonghello: arrestati tre uomini; Allarme rapine in centro. Tre in manette. Un minorenne preso per il colpo in Clavature. Rapina in banca, il retroscena di Fiorello: Anche Sal Da Vinci aveva tre cassette di sicurezzaUltimo appuntamento della settimana in compagnia dell'imprevedibilità de La Pennicanza con Fiorello e Biggio in diretta su Rai Radio2. Dopo aver parlato ieri di Amadeus, lo showman apre parlando anc ... napolitoday.it Rapina in banca, in un video tre banditi mentre entrano in filialeLa caccia alla banda del buco passa per il sottosuolo. Geologo: 'Ad agire professionisti del sottosuolo' (ANSA) ... ansa.it Reggio Calabria - Rapina armata in una sala bingo paura tra clienti e dipendenti - facebook.com facebook