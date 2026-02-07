In carcere un uomo che ha rapinato da solo nel centro cittadino. La Polizia ha identificato e fermato il sospettato, che ora si trova davanti al gip. Durante l’interrogatorio, il rapinatore ha confessato in lacrime di aver commesso i colpi. La procura ha ricostruito cinque blitz, tra tentativi e rapine concluse, tutte avvenute tra dicembre 2025 e pochi giorni fa.

È in carcere il rapinatore solitario che aveva seminato il panico in centro. La Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica, è riuscita a far luce su cinque blitz – due tentati e tre portati a termine – commessi tra il mese di dicembre del 2025 ed i giorni scorsi. Il rapinatore, individuato e riconosciuto in 34enne italiano, era solito agire in solitaria, a due passi da casa. Con il volto travisato da una mascherina chirurgica e con il cappuccio della felpa calzato pensava di rendersi irriconoscibile. Armato di coltello ha preso di mira esercizi commerciali e minacciato il personale per impossessarsi del denaro in cassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In carcere il rapinatore solitario. Davanti al gip confessa in lacrime

