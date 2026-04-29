Terrore alle porte di Foggia sparatoria dopo il ponte di via Cerignola | ci sono feriti

Alle ore 12 di oggi, nelle vicinanze del cavalcaferrovia all'ingresso di Foggia, si è verificata una sparatoria in via Cerignola. L'evento ha causato il ferimento di alcune persone e si è verificato pochi chilometri dal centro della città, creando tensione tra i residenti e attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Terrore alle porte di Foggia, dove intorno alle 12 di oggi è avvenuta una sparatoria in via Cerignola, a pochi km dal cavalcaferrovia all'ingresso della città.Pochissime le informazioni al momento trapelate. Alcune persone sarebbero rimaste ferite e sul posto stanno intervendo gli operatori del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Terrore in scuola: 16 feriti dopo la sparatoria di un diciannovenneUn violento attacco armato ha scosso il distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, dove un diciannovenne ha fatto irruzione in un istituto... “Aggrediti a coltellate!”. Terrore puro in città: ci sono morti e feritiUn normale pomeriggio in una zona commerciale può trasformarsi in pochi attimi in una scena di emergenza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terrore al Nuovo Salario: rientra in casa ubriaco e massacra la moglie davanti alle figlie; Terrore in viale Mentana, tenta di sfondare la porta di casa, la madre si barrica dentro per la paura: arrestato; Le 25 migliori serie horror di Netflix da guardare per provare paura vera; ...e tu vivrai nel terrore! - L'aldilà: il film di Lucio Fulci alle Notti Horror del Rouge et Noir. Terrore in viale Mentana, tenta di sfondare la porta di casa, la madre si barrica dentro per la paura: arrestatoL'allarme è arrivato da un condominio di viale Mentana. Un 46enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Parma, con il supporto della stazione di Parma Oltretorrente, ... gazzettadiparma.it Roma, prende a colpi di mannaia la porta dell’ex davanti ai figli: terrore in casa, fermato un attimo prima dell’irruzioneLe urla durante la chiamata al 112 e i colpi sentiti dai vicini: i militari lo fermano e trovano anche crack I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 47enne romano, già noto ... affaritaliani.it “Campionato falsato e noi arbitri nel terrore. Gravina-Chiné-Rocchi, il sistema che comandava tutto” - facebook.com facebook Terrore al Nuovo Salario: rientra in casa ubriaco e massacra la moglie davanti alle figlie ift.tt/gFBWYI8 x.com