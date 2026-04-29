Terrore alle porte di Foggia sparatoria dopo il ponte di via Cerignola | ci sono feriti

Da foggiatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12 di oggi, nelle vicinanze del cavalcaferrovia all'ingresso di Foggia, si è verificata una sparatoria in via Cerignola. L'evento ha causato il ferimento di alcune persone e si è verificato pochi chilometri dal centro della città, creando tensione tra i residenti e attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Terrore alle porte di Foggia, dove intorno alle 12 di oggi è avvenuta una sparatoria in via Cerignola, a pochi km dal cavalcaferrovia all'ingresso della città.Pochissime le informazioni al momento trapelate. Alcune persone sarebbero rimaste ferite e sul posto stanno intervendo gli operatori del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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