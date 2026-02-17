Aggrediti a coltellate! Terrore puro in città | ci sono morti e feriti

Un uomo è stato accoltellato nel cuore della città, causando panico tra i passanti. La scena si è svolta in una via affollata, dove diversi clienti si sono trovati coinvolti nel caos. La violenza improvvisa ha lasciato dietro di sé feriti e una grande apprensione tra i commercianti e i residenti.

Un normale pomeriggio in una zona commerciale può trasformarsi in pochi attimi in una scena di emergenza. Tra vetrine, passanti e attività aperte, l'allarme scatta all'improvviso: urla, persone che si allontanano di corsa e l'arrivo dei soccorsi. In questi frangenti, la percezione della sicurezza negli spazi pubblici cambia in un istante. È quanto accaduto a Sydney, nel Nuovo Galles del Sud, dove un'azione violenta ha interrotto la routine quotidiana in pieno giorno. L'episodio ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario, con la zona rapidamente messa in sicurezza e isolata.

Durante un funerale a Salt Lake City, Utah, si è verificata una sparatoria che ha causato morti e feriti.

Alle 7:58 locali (le 14:58 italiane), un terremoto di magnitudo 6,5 ha colpito la regione, causando danni e conseguenze gravi.

