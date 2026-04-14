Un diciannovenne ha aperto il fuoco in una scuola del distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, causando il ferimento di sedici persone. L’attacco è avvenuto all’interno di un istituto scolastico, creando panico tra studenti e insegnanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di assistenza e indagine. La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio delle autorità.

Un violento attacco armato ha scosso il distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, dove un diciannovenne ha fatto irruzione in un istituto scolastico aprendo il fuoco contro i presenti. Il bilancio del tragico episodio conta 16 persone ferite, mentre l’autore dell’aggressione si è tolto la vita dopo aver preso degli studenti in ostaggio. L’accaduto è avvenuto presso la scuola superiore professionale e tecnica anatolica Ahmet Koyuncu. Secondo quanto riferito dal governatore di Sanliurfa Hasan Sildak, l’aggressore, un giovane di 18 anni, è penetrato nell’edificio impugnando un fucile e ha iniziato a sparare senza alcun tipo di distinzione tra le vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in scuola: 16 feriti dopo la sparatoria di un diciannovenne

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