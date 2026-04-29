Nel pomeriggio di ieri, un giovane di 21 anni è stato arrestato al parco Schuster di Roma con l’accusa di aver sparato con un’arma ad aria compressa, provocando un grave ferimento. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dell’individuo, che ora si trova sotto inchiesta per tentato omicidio. La dinamica degli eventi e le motivazioni sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Fermo ventunenne per tentato omicidio con arma ad aria compressa al parco Schuster di Roma.. L'aggressione a Rossana Gabrieli il 25 aprile è legata a scontri ideologici Anpi.. Rossana Gabrieli ha subito un’aggressione con colpi d’arma da aria compressa nel parco Schuster di Roma il 25 aprile, ferendosi insieme al proprio compagno durante le celebrazioni della Liberazione. L’episodio, avvenuto in occasione delle manifestazioni per la ricorrenza nazionale, ha coinvolta una donna che indossava un fazzoletto dell’Anpi. La dinamica si è conclusa con il fermo di un ventunenne, oggi accusato di tentato omicidio, dopo che sono stati registrati almeno quattro spari diretti verso i presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al parco Schuster: spari ideologici, fermato il ventenne

Notizie correlate

25 aprile, spari a parco Schuster: fermato un 21enneNella notte la Digos della Questura di Roma ha fermato un 21enne sospettato di essere l’autore degli spari, con una pistola ad aria compressa, a...

Parco Schuster, spari del 25 aprile: fermato un 21enneUn 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il racconto della coppia ferita alla manifestazione del 25 Aprile a Roma: Ci siamo girati, ha puntato l'arma e ha sparato; Spari al Corteo del 25 aprile a Roma, la coppia ferita: La dimostrazione che i fascisti ancora ci sono. Caccia all'uomo in mimetica...; Spari, coppia ferita all’evento Anpi. Un uomo col casco e la tuta mimetica; Roma, fermato il ragazzo che ha sparato al corteo del 25 aprile: ha 21 anni. Sono della Brigata Ebraica.

Sparatoria al Parco Schuster del 25 aprile, fermato un ventunenneAvrebbe sparato colpi di pistola ad aria compressa contro una coppia durante le celebrazioni della Liberazione ... italiaoggi.it

25 aprile, spari a parco Schuster: fermato un 21enneNella notte la Digos della Questura di Roma ha fermato un 21enne sospettato di essere l'autore degli spari, con una pistola ad aria compressa, a Parco ... lapresse.it

“Campionato falsato e noi arbitri nel terrore. Gravina-Chiné-Rocchi, il sistema che comandava tutto” - facebook.com facebook

Terrore al Nuovo Salario: rientra in casa ubriaco e massacra la moglie davanti alle figlie ift.tt/gFBWYI8 x.com