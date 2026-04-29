Due uomini di 32 e 33 anni sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver compiuto una rapina al Parco Moretti. I sospettati sono stati intercettati nelle vicinanze del parco, dove sono stati trovati con uno zaino e un orologio che si presume siano stati sottratti durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno proceduto con l’arresto e il sequestro degli oggetti riconducibili al reato.

? Cosa sapere Due uomini di 32 e 33 anni arrestati dai Carabinieri dopo rapina al Parco Moretti.. I sospettati sono stati intercettati nelle vicinanze con lo zaino e l'orologio recuperati.. Due uomini di 32 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine dopo una violenta rapina avvenuta l’altra sera nell’area verde del Parco Moretti. L’aggressione ha colpito un cittadino residente nel capoluogo friulano, che si trovava nel parco quando è stato sorpreso da due sconosciuti. La dinamica si è rivelata brutale: i due uomini hanno travolto la vittima con una serie di calci e pugni per neutralizzarla completamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al Parco Moretti: due aggressori arrestati dopo la rapina

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