Due uomini sono stati arrestati martedì presso la rotonda Diaz, in seguito a una rapina al lido Mappatella. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, si sono verificati momenti di colluttazione, in cui i due soggetti, entrambi con precedenti, hanno opposto resistenza. Sono stati accusati di resistenza, lesioni e rapina impropria. Le persone coinvolte sono state portate in custodia dalla polizia.

? Cosa sapere Due uomini arrestati martedì presso la rotonda Diaz dopo rapina al lido Mappatella.. I due soggetti con precedenti sono accusati di resistenza, lesioni e rapina impropria.. Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di martedì scorso nei pressi della rotonda Diaz, dopo che le grida di una donna hanno segnalato un furto avvenuto sulla spiaggia del lido Mappatella. Il pattugliamento territoriale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si è trovato coinvolto in una rapina impropria quando la vittima ha indicato i responsabili poco distante dal luogo del bottino. I due soggetti, identificati come un 42enne di origini marocche e un 22enne di origini tunisine, avevano sottratto lo zaino alla donna mentre questa si trovava al lido.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al lido Mappatella: due arrestati dopo la colluttazione

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