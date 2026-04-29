A Bari Vecchia un'anziana di 85 anni è rimasta ferita accidentalmente durante i fuochi d'artificio, che sono stati accompagnati da colpi a salve. L’episodio ha portato all’intervento delle autorità locali, che hanno chiesto di riconvocare il Comitato sicurezza e di sospendere temporaneamente i fuochi d’artificio. La donna è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note.

? Cosa sapere Una donna di 85 anni ferita a Bari Vecchia da colpi d'arma durante i fuochi.. Azione Bari chiede la riconvoca del Comitato sicurezza e il blocco dei fuochi d'artificio.. Una donna di 85 anni è stata ferita in casa sua a Bari Vecchia nella serata del 28 aprile, quando qualcuno ha sparato colpi d’arma da fuoco approfittando dei fuochi d’artificio per le prove della festa di San Nicola. Il borgo antico, solitamente animato dal viavai tra i vicoli e dalle botteghe storiche che preparano la festa del Patrono, si è ritrovato immerso nel terrore. Mentre il rumore delle esplosioni pirotecniche copriva le strade, l’impatto violento dei proiettili ha colpito una residente anziana nel silenzio delle sue mura domestiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Bari: colpi a salve tra i fuochi, ferita una donna di 85 anni

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