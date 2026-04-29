Terremoto nel mondo Conad | Sequestro da 30 milioni di euro Indagato il presidente di PAC2000A
Un’azione legale ha portato al sequestro di 30 milioni di euro legato a un caso di terremoto nel settore della grande distribuzione organizzata. Il presidente di una catena di supermercati è stato iscritto nel registro degli indagati, mentre le autorità stanno conducendo approfondimenti sulla vicenda. La provincia di Frosinone si trova al centro di questa inchiesta che coinvolge diversi soggetti e si sta sviluppando con rilievo a livello nazionale.
Una tempesta giudiziaria di vaste proporzioni si abbatte sul gigante della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con onde d’urto che arrivano a colpire duramente la provincia di Frosinone. Al centro del mirino degli inquirenti c’è la PAC2000A, la cooperativa più rilevante del consorzio Conad.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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