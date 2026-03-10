Droga firmata e valigie piene di soldi in un box nel Milanese | il sequestro da 4 milioni di euro

Da milanotoday.it 10 mar 2026

I carabinieri della Stazione di Binasco hanno sequestrato droga contrassegnata e valigie piene di denaro in un garage nel Milanese. Durante le operazioni hanno arrestato un uomo di 30 anni residente a Zibido San Giacomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il sequestro ammonta a circa 4 milioni di euro. L’attività si inserisce in un’operazione contro il traffico di droga nella zona sud di Milano.

I carabinieri di Binasco smantellano un deposito di stoccaggio in via 25 Aprile a Zibido San Giacomo: sequestrati contanti e droga Un giro d'affari milionario nascosto dietro la serranda di un comune garage di provincia. I carabinieri della Stazione di Binasco hanno inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti nel sud Milano, arrestando un trentaseienne residente a Zibido San Giacomo (Milano) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'operazione ha portato al sequestro di un ingente carico di hashish e di quasi 60mila euro in contanti. L'indagine è nata dall'osservazione attenta del territorio. I militari avevano notato da giorni un movimento sospetto di persone nei pressi di un'abitazione in via 25 Aprile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

