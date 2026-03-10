Droga firmata e valigie piene di soldi in un box nel Milanese | il sequestro da 4 milioni di euro

I carabinieri della Stazione di Binasco hanno sequestrato droga contrassegnata e valigie piene di denaro in un garage nel Milanese. Durante le operazioni hanno arrestato un uomo di 30 anni residente a Zibido San Giacomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il sequestro ammonta a circa 4 milioni di euro. L’attività si inserisce in un’operazione contro il traffico di droga nella zona sud di Milano.

I carabinieri di Binasco smantellano un deposito di stoccaggio in via 25 Aprile a Zibido San Giacomo: sequestrati contanti e droga Un giro d'affari milionario nascosto dietro la serranda di un comune garage di provincia. I carabinieri della Stazione di Binasco hanno inferto un duro colpo al traffico di stupefacenti nel sud Milano, arrestando un trentaseienne residente a Zibido San Giacomo (Milano) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L'operazione ha portato al sequestro di un ingente carico di hashish e di quasi 60mila euro in contanti. L'indagine è nata dall'osservazione attenta del territorio. I militari avevano notato da giorni un movimento sospetto di persone nei pressi di un'abitazione in via 25 Aprile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Riciclava i soldi dei Casalesi in immobili nel Nord Italia: sequestro da 5 milioni di euro a un imprenditoreSecondo gli inquirenti l'imprenditore, attualmente detenuto, avrebbe favorito il clan dei Casalesi, riciclandone dal 2010 denaro illecito in...

In autostrada con valigie piene d'oro: scoperto dopo colpo da oltre un milione di euroMaxi operazione della Polizia nel Frusinate lungo l'autostrada A1 dove, al termine di una fuga rocambolesca, è stata bloccata l'auto di un corriere...

Tutti gli aggiornamenti su Droga firmata e valigie piene di soldi...

Droga per uso personale: assolto con un chilo e mezzo di cocaina in valigiaOltre un chilo e mezzo di cocaina per uso personale. È la spiegazione con la quale se l'è cavata un uomo, fermato al rientro dalla Colombia, con la droga in valigia. Secondo gli esperti quella ... tgcom24.mediaset.it

In hotel con 130 chili di droga: arrestatiSei valigie nella camera d’hotel. Tutte piene di marijuana. La polizia ha sequestrato il tesoro stupefacente di 130 chili ... ilgiorno.it