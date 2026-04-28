Svolta nel mercato del petrolio | gli Emirati Arabi escono dall’Opec

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che a partire dal primo maggio lasceranno l’Opec, l’organizzazione composta da dodici paesi esportatori di petrolio. La decisione riguarda una delle nazioni con una delle maggiori produzioni di petrolio al mondo e potrebbe avere ripercussioni sull’andamento dei prezzi internazionali del carburante. La notizia ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore e gli analisti di mercato.

Importante svolta nel mondo del petrolio. Gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto che dal 1° maggio usciranno dall’ Opec, l’organizzazione che riunisce 12 tra i principali paesi esportatori e che ha un ruolo rilevante nel determinare l’andamento dei prezzi globali dei carburanti. A partire da quella data, riporta l’agenzia di stampa statale Wam, il Paese non sarà più vincolato alle quote di produzione e alle restrizioni sulle esportazioni stabilite dal gruppo, potendo quindi gestire in autonomia la propria produzione. La possibilità di un’uscita dall’organizzazione era stata presa in considerazione già in diverse occasioni dagli Emirati, che avevano espresso insoddisfazione per i limiti imposti alla loro capacità produttiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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