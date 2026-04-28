Spaccatura nel cartello del petrolio | gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’Opec

Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato ufficialmente la loro intenzione di lasciare l’Opec e Opec+ a partire dal primo maggio. Questa decisione rappresenta un cambiamento nella gestione delle politiche di esportazione di petrolio dell’area, coinvolgendo direttamente i gruppi di esportatori e il loro principale referente. La scelta ha ripercussioni sulla stabilità e le dinamiche di mercato del settore petrolifero internazionale.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’uscita dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ( Opec ) e da Opec+ a partire dal primo maggio, infliggendo un duro colpo ai gruppi di esportatori di greggio e al loro leader de facto, l’ Arabia Saudita. La mossa, clamorosa, arriva nel bel mezzo di discussioni in corso e considerazioni strategiche all’interno del mercato globale, in difficoltà a causa di quanto sta accadendo nello Stretto di Hormuz, il braccio di mare tra Iran e Oman attraverso il quale normalmente transita un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali. L’uscita degli Emirati Arabi è una vittoria per Trump.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spaccatura nel cartello del petrolio: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’Opec Notizie correlate Emirati Arabi Uniti lasciano l'Opec, le possibili conseguenze della sfida all'Arabia Saudita sul petrolioDal primo maggio gli Emirati Arabi Uniti lasceranno l’Opec e l’Opec+, le organizzazioni che riuniscono i Paesi produttori di petrolio. Leggi anche: Svolta nel mercato del petrolio: gli Emirati Arabi escono dall’Opec Aggiornamenti e dibattiti Spaccatura nel cartello del petrolio: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’OpecSpaccatura nel cartello del petrolio: gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’Opec e accusano il Consiglio di Cooperazione del Golfo. lettera43.it Gli Emirati Arabi Uniti lasciano l’OPEC. Ecco cosa cambierà sul mercato del petrolioGli Emirati Arabi Uniti lasciano l’OPEC, aprendo una nuova fase di incertezza per i mercati energetici globali tra tensioni geopolitiche e maggiore volatilità dei prezzi. money.it