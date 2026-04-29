Alberto Tramontano ha annunciato le dimissioni dalla Lega e ha lasciato anche il ruolo di capogruppo a Campobasso. La decisione è arrivata in seguito a un dissenso riguardo al rendiconto di gestione 2025, che ha portato al suo spostamento nel gruppo misto. La situazione ha generato un cambiamento nel panorama politico locale, con Tramontano che ha deciso di interrompere ogni rapporto con il partito.

? Cosa sapere Alberto Tramontano lascia la Lega e si dimette da capogruppo a Campobasso.. Il dissenso sul rendiconto di gestione 2025 causa lo spostamento al gruppo misto.. Alberto Tramontano ha lasciato la Lega e si è dimesso dalla carica di capogruppo a Campobasso, passando al gruppo misto dopo il dissenso espresso da Patriciello riguardo al voto sul rendiconto di gestione 2025. La decisione di Alberto Tramontano non è nata dal nulla, ma è il risultato di una frattura politica avvenuta tra le mura del Comune di Campobasso. Tutto ha avuto inizio quando il ha espresso il suo parere favorevole in merito al documento contabile relativo alla gestione dell’anno 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto in Lega: Tramontano si dimette e rompe con Patriciello

Notizie correlate

Cervia, terremoto al centrodestra: la Lega rompe e sceglie SavelliIl di Cervia si sta delineando con una frammentazione inaspettata in vista delle consultazioni amministrative previste per il 24 e il 25 maggio, con...

Portici: terremoto in FdI, Ione Abbatangelo si prepara alla candidatura, Lippolis si dimette.Portici: terremoto in FdI, Ione Abbatangelo si prepara alla candidatura, Lippolis si dimette.