A Cervia, le imminenti consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio stanno portando a una divisione imprevista nel centrodestra. La Lega ha annunciato ufficialmente il suo sostegno alla lista civica guidata da Paolo Savelli, segnando un cambio di alleanza rispetto alle scelte precedenti. La decisione ha creato tensioni tra i vari esponenti del fronte politico locale, contribuendo a un quadro politico più frammentato del previsto.

Il di Cervia si sta delineando con una frammentazione inaspettata in vista delle consultazioni amministrative previste per il 24 e il 25 maggio, con la Lega che ha ufficialmente deciso di schierarsi con la lista civica guidata da Paolo Savelli. La decisione del partito, comunicata dal deputato Jacopo Morrone, segna una netta separazione dai candidati sostenuti da Forza Italia e Fratelli d’Italia, lasciando aperto lo scenario per un possibile rimpasto delle alleanze in caso di ballottaggio. La frattura tra le forze di centrodestra e la scelta di continuità. Le dinamiche interne alla coalizione di centrodestra a Cervia hanno subito una brusca accelerazione dopo l’uscita di scena di Enea Puntiroli dalla segreteria comunale della Lega, mossa che lo ha portato a candidarsi come sindaco con la formazione civica denominata Cervia Più. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia, terremoto al centrodestra: la Lega rompe e sceglie Savelli

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