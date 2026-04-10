A Portici, all’interno del partito Fratelli d’Italia, si registrano due eventi significativi. Ione Abbatangelo si sta preparando a presentare la propria candidatura, mentre Antonio Lippolis ha deciso di dimettersi dalla propria carica. La situazione crea una tensione evidente tra le fila del partito locale, con alcuni membri che si muovono in vista di prossime scadenze elettorali.

"> Crisi all’interno di Fratelli d’Italia a Portici: Antonio Lippolis si dimette. Il clima politico a Portici si fa sempre più teso per Fratelli d’Italia. Dopo il commissariamento del partito, avvenuto con la nomina di Gennaro Sangiuliano, si è consumata una nuova frattura interna: Antonio Lippolis, figura storica del partito nella sezione locale, ha annunciato le proprie dimissioni. La notizia è stata diffusa tramite un post su Facebook, dove Lippolis non ha risparmiato critiche al coordinamento provinciale del partito. Lippolis ha espresso la sua insoddisfazione in merito alla gestione del partito e alle scelte strategiche relative alle imminenti elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Portici: terremoto in FdI, Ione Abbatangelo si prepara alla candidatura, Lippolis si dimette.

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Sangiuliano commissario di FdI a Portici. Lippolis verso la candidatura con il centrosinistraTempo di lettura: 5 minuti Redazione politica Ore di grande tensione all’interno di Fratelli d’Italia a Portici.

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