Pisa Sporting Club | Davide Vaira non è più il direttore sportivo nerazzurro

Il Pisa Sporting Club ha annunciato che Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo, con effetto immediato. La società non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi di questa decisione. Vaira non è più nella rosa dei dirigenti del club e non occupa più incarichi ufficiali all’interno dell’organizzazione. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club.

"Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. La proprietà, i dirigenti e tutto il club, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera, ringraziano Davide per la professionalità e la passione messe a.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Pisa Sporting Club: Davide Vaira non è più il direttore sportivo"Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. Pisa, ufficiale la separazione con Davide Vaira: non è più il direttore sportivo dei toscani! Il comunicato e tutti i dettagliCalciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pisa-Genoa, arbitra Valerio Crezzini; Allievi Nazionali U16 - Serie A / B - Girone A; Serie A. La Fiorentina batte 1 a 0 la Lazio e 'vede' la salvezza; Il Pisa si illude, poi subisce la rimonta del Genoa: all’Arena finisce 1-2. Pisa Sporting Club: Davide Vaira non è più il direttore sportivoIl Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. La proprietà, i dirigenti e tutto il club, augurandogli il meglio per il prosegui ... pisatoday.it Pisa, Vaira non è più il direttore sportivo: decisione a sorpresaIl club nerazzurro ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale la separazione col diesse. A ottobre aveva rinnovato il proprio contratto fino al 2028 ... lanazione.it Pisa Sporting Club facebook