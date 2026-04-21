Pisa Sporting Club | Davide Vaira non è più il direttore sportivo

Il Pisa Sporting Club ha comunicato che, a partire da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale della società. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa scelta o sui piani futuri per la gestione tecnica del club. La notizia è stata diffusa tramite i canali ufficiali del club.

"Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. La proprietà, i dirigenti e tutto il club, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera, ringraziano Davide per la professionalità e la passione messe a.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Il Pisa cambia in dirigenza: ufficiale l’addio del direttore sportivo Davide VairaPISA – Le strade del Pisa Sporting Club e di Davide Vaira si separano ufficialmente. Leggi anche: Ora è ufficiale, Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pisa-Genoa, arbitra Valerio Crezzini; Allievi Nazionali U16 - Serie A / B - Girone A; Serie A. La Fiorentina batte 1 a 0 la Lazio e 'vede' la salvezza; Il Pisa si illude, poi subisce la rimonta del Genoa: all’Arena finisce 1-2. Gli Under 13 del Pisa Sporting Club alle finali nazionaliPisa, 29 aprile 2023 - La formazione Under 13 del Pisa Sporting Club vola alle fasi nazionali e centra un grande obiettivo che impreziosisce ancora di più la stagione del settore giovanile nerazzurro. lanazione.it Pisa, finalmente il direttore sportivo: c'è la firma di Davide VairaLa Società Pisa Sporting Club comunica che, a partire dal 1 luglio 2024, l’incarico di Direttore Sportivo sarà affidato a Davide Vaira. Il neo DS nerazzurro, nato a Carrara nel 1984, dopo una lunga ... tuttomercatoweb.com Pisa Sporting Club facebook