Terracina via la Cassazione | arrestato per violenza sessuale

A Terracina un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato condannato nel 2021 per violenza sessuale aggravata. La decisione della Cassazione ha portato all’arresto del soggetto, che era già stato giudicato colpevole in passato. L’arresto si è verificato nel contesto delle misure adottate dalle forze dell’ordine per eseguire le sentenze definitive.

? Cosa sapere Arrestato a Terracina il trentanovenne condannato per violenza sessuale aggravata nel 2021.. La Cassazione ha bocciato il ricorso confermando la pena di sei anni di reclusione.. L’arresto di un uomo del 1987 a Terracina chiude un capitolo iniziato nel 2021, dopo che la Corte Suprema ha bocciato l’ultimo tentativo di ricorso per violenza sessuale aggravata. Gli agenti del Commissariato locale hanno dato seguito all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della presso il Tribunale di Latina. Il provvedimento colpisce un cittadino italiano che dovrà scontare sei anni di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie stabilite dalla legge.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terracina, via la Cassazione: arrestato per violenza sessuale Notizie correlate Terracina, arrestato 37enne condannato per violenza sessuale aggravataTerracina, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni, classe 1987, in esecuzione di un... Violenza sessuale tra coniugi: Cassazione azzera la condannaLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna per violenza sessuale a carico di Z. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Terracina, via libera al progetto per l’acquisizione dell’area Stella Polare; Terracina, condanna per violenza sessuale: arrestato 37enne; Terracina, arrestato dalla polizia per violenza sessuale un 37enne. Eseguita la sentenza definitiva; Terracina, catechista arrestato per violenza sessuale. Terracina, condannato per violenza sessuale: arrestato sconterà 6 anni Leggi su LatinaCorriere.it o al link che segue: https://www.latinacorriere.it/terracina-condannato-per-violenza-sessuale-arrestato-scontera-6-anni/ #latinacorriere - facebook.com facebook