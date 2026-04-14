Condannato a 6 anni per violenza sessuale aggravata identificato a Porto Torres era partito per le vacanze

Un uomo è stato arrestato a Porto Torres durante i controlli allo sbarco di una nave proveniente da Genova, in quanto condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata. L’arresto è stato effettuato al momento dell’arrivo, mentre l’uomo si trovava in porto, e l’operazione ha portato alla sua presa in custodia. La condanna risale a un procedimento giudiziario precedente.

Un arresto per violenza sessuale aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato presso lo scalo marittimo di Porto Torres. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione, è stato individuato durante i controlli allo sbarco di una nave proveniente da Genova, mentre rientrava in Sardegna per le festività pasquali. Un arresto a Porto Torres Identificazione e arresto durante i controlli allo sbarco Dettagli sull’esecuzione dell’ordine di carcerazione Un arresto a Porto Torres Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale in servizio presso il Posto Fisso di Porto Torres, dipendente dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo accusato di violenza sessuale aggravata.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Condannato a 6 anni per violenza sessuale aggravata identificato a Porto Torres, era partito per le vacanze Porto Torres: arrestato al traghetto un latitante per violenza sessualeUn uomo è stato arrestato martedì 14 aprile 2026 al porto di Porto Torres, dopo essere sceso da un traghetto in arrivo da Genova. Professore arrestato a Civitavecchia per violenza sessuale aggravata, le testimonianze di tre studentesseFatti di violenza sessuale aggravata ai danni di tre studentesse minorenni sono stati contestati a un professore di un istituto superiore di...