Professore arrestato a Civitavecchia per violenza sessuale aggravata le testimonianze di tre studentesse

Un insegnante di Civitavecchia è stato arrestato per aver molestato tre studentesse minorenni. La polizia ha messo in atto le manette dopo che la scuola aveva segnalato comportamenti sospetti. Le ragazze hanno raccontato di aver subito avances indesiderate durante le lezioni e in altri momenti scolastici. Il professore ora si trova agli arresti domiciliari mentre proseguono le indagini. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si chiede come sia stato possibile tutto ciò. La scuola ha assicurato il massimo impegno per tutelare le studentesse.

Fatti di violenza sessuale aggravata ai danni di tre studentesse minorenni sono stati contestati a un professore di un istituto superiore di Civitavecchia, ora sottoposto a misura cautelare. L'azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra scuola e forze dell'ordine, che hanno permesso di interrompere rapidamente la condotta illecita. Le indagini e la collaborazione tra scuola e polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine quando alcune alunne di un istituto superiore di Civitavecchia si sono confidate con le proprie insegnanti, riferendo di presunti comportamenti a sfondo sessuale, sia verbali che fisici, da parte di un professore.