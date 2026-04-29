Terni sogna il nuovo Liberati | Segno concreto di un percorso che non si vuole fermare

A Terni si discute da tempo della realizzazione di un nuovo stadio, con il progetto che porta la firma della Stadium, società partecipata dai fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro e dalla Ternana Calcio. L’obiettivo è costruire un impianto moderno, con un percorso che, secondo gli organizzatori, non si vuole fermare. Il progetto rappresenta un passo avanti concreto per il rinnovo dell’impianto sportivo della città.

Il Liberati del futuro porta la firma della Stadium, la società per azioni che – di proprietà dei fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro e della Ternana Calcio – ha come oggetto sociale la costruzione del nuovo stadio di Terni. Oggi, 29 aprile, la società per azioni ha rilasciato un video che.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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