Il conto alla rovescia nucleare che nessuno vuole fermare

Il conto alla rovescia nucleare non si ferma. Dmitry Medvedev ha ripetuto ancora una volta che il rischio di lasciare scadere il trattato tra Stati Uniti e Russia è concreto. Il 2 febbraio 2026 si avvicina, e con esso la possibilità che gli arsenali strategici dei due paesi possano tornare a crescere senza limiti verificabili. Nessuno sembra voler bloccare questa progressione, e il timore di una corsa agli armamenti si fa sempre più pressante.

Il 2 febbraio 2026 Dmitry Medvedev mise in guardia su un rischio che, a forza di essere ripetuto, stava diventando normalità: lasciare scadere l'ultimo trattato che limita in modo verificabile gli arsenali strategici di Stati Uniti e Russia. Il Nuovo trattato Start, firmato nel 2010 quando Medvedev era presidente, doveva arrivare al 5 febbraio senza una nuova intesa. E il punto, nella sua lettura, non era l'allarme teatrale, ma il vuoto politico: scadere senza sapere cosa viene dopo significa aprire la porta al peggio, anche se nessuno lo pronuncia. Medvedev non disse che la scadenza avrebbe portato automaticamente alla catastrofe.

