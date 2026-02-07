Il conto alla rovescia nucleare che nessuno vuole fermare

Da it.insideover.com 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia nucleare non si ferma. Dmitry Medvedev ha ripetuto ancora una volta che il rischio di lasciare scadere il trattato tra Stati Uniti e Russia è concreto. Il 2 febbraio 2026 si avvicina, e con esso la possibilità che gli arsenali strategici dei due paesi possano tornare a crescere senza limiti verificabili. Nessuno sembra voler bloccare questa progressione, e il timore di una corsa agli armamenti si fa sempre più pressante.

Il 2 febbraio 2026 Dmitry Medvedev mise in guardia su un rischio che, a forza di essere ripetuto, stava diventando normalità: lasciare scadere l’ultimo trattato che limita in modo verificabile gli arsenali strategici di Stati Uniti e Russia. Il Nuovo trattato Start, firmato nel 2010 quando Medvedev era presidente, doveva arrivare al 5 febbraio senza una nuova intesa. E il punto, nella sua lettura, non era l’allarme teatrale, ma il vuoto politico: scadere senza sapere cosa viene dopo significa aprire la porta al peggio, anche se nessuno lo pronuncia. Medvedev non disse che la scadenza avrebbe portato automaticamente alla catastrofe. 🔗 Leggi su It.insideover.com

il conto alla rovescia nucleare che nessuno vuole fermare

© It.insideover.com - Il conto alla rovescia nucleare che nessuno vuole fermare

Approfondimenti su Medvedev Russia

Conto alla rovescia per "Bridgerton 4": tutto quello che bisogna sapere

Conto alla rovescia per Nse 2025: la fiera che porta lo spazio sulla terra

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Disclosure UFO: MJ-12, Area 51 e i Segreti che Dovevano Restare Nascosti

Video Disclosure UFO: MJ-12, Area 51 e i Segreti che Dovevano Restare Nascosti

Ultime notizie su Medvedev Russia

Argomenti discussi: Carnevale di Pietrasanta, partito il conto alla rovescia; Olimpiadi, concluso il conto alla rovescia del MIT. Oltre 200 note per illustrare giochi da record; Conto alla rovescia per la carta d’identità elettronica italiana; Regolamento macchine: conto alla rovescia per l’applicazione.

il conto alla rovesciaCarnevale storico avolese conto alla rovescia. Ecco la Regina 2026Il Carnevale Storico Avolese è ormai alle porte, pronto a conquistare il cuore di tutti con un’edizione ricca di creatività, passione e tradizione. Avola, sempre più fiore all’occhiello del panorama r ... siracusaoggi.it

Biometano e PNRR, il conto alla rovescia è iniziato: il caso Retina apre il confronto in MoliseIl calendario del PNRR stringe: per il biometano agricolo il 2026 rappresenta un passaggio decisivo, perché oltre quella data gli incentivi ... molisenetwork.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.