È arrivato il momento di boicottare i chatbot? Dentro il gruppo che vuole fermare ChatGPT
Un gruppo attivo sui social media ha deciso di smettere di usare ChatGPT, accusando la piattaforma di collegamenti con enti politici e pratiche poco chiare. La richiesta nasce da preoccupazioni riguardo alla privacy e alla gestione dei dati, mentre alcuni sostengono che ci siano alternative open source più trasparenti. Gli utenti hanno avviato una campagna di boicottaggio e chiedono maggiore chiarezza sulle modalità di funzionamento del chatbot.
È nato un movimento globale per disdire il chatbot di OpenAI: tra donazioni politiche, rapporti con l’ICE e preoccupazioni etiche, gli utenti chiedono trasparenza e alternative open source.🔗 Leggi su Fanpage.it
In Inghilterra si vuole vietare la bollitura delle aragoste. Perché è arrivato il momento di fermare questa pratica
In Inghilterra si discute di una proposta per vietare la bollitura dei crostacei vivi.
Che sia arrivato il momento di dire addio alle fatiche dentro casa e godersi il tempo libero?
È giunto il momento di lasciarsi alle spalle le fatiche domestiche e dedicare più tempo a ciò che si ama.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aumentano i rifiuti abbandonati, è arrivato il momento di prendere provvedimenti concreti :: Segnalazione a Forlì; È arrivato il momento di prenderci una pausa dai social?; Mobilità in deroga: è arrivato il momento di superare l’assistenzialismo in Sardegna?; Vertenza Smart Paper, domani incontro in Regione: è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Le richieste.
È arrivato il momento di Volpato. La grande chance del vice Berardidi Stefano FoglianiSASSUOLOHa detto spesso, l’ultima volta a Radio Serie A, di aspettarsi molto da se stesso. E ha aggiunto come, per trovare continuità, forse gli gioverebbero più minuti in campo. ilrestodelcarlino.it
L'esame di Italiano: Torino e Brann per reagire al momento più difficileIl tecnico non aveva mai perso quattro partite in fila in serie A e negli ultimi quattro anni era sempre arrivato almeno alle semifinali di Coppa Italia. Contro i granata e in Europa League proverà a ... corrieredibologna.corriere.it
ChatGPT si integra con Canva Brand Kit, ma Claude di @AnthropicAI è arrivato prima. La sfida sull’AI nel design accelera. #AI #Canva #BrandKit #OpenAI x.com
MANIFATTURA EUROPEA: IL MOMENTO CHATGPT E’ ARRIVATO! Difendere la manifattura europea non significa imbalsamarla, ma trasformarla. Ibridarla con il digitale e con l’intelligenza artificiale non è un vezzo futurista, è l’unico modo per evitare che un facebook