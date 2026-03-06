Genova i narcotrafficanti nascondono quasi quaranta chili di droga in una idropulitrice la guardia di finanza scopre il trucco

A Genova, la Guardia di Finanza ha scoperto circa quaranta chili di droga nascosti in un'idropulitrice durante un controllo su un mezzo della Bartolini diretto all'aeroporto Cristoforo Colombo. Il carico, proveniente da Barcellona, includeva trentasette chili di hashish e due chili di marijuana, distribuiti in sei colli. La scoperta si è verificata nell'ambito di un'operazione contro il traffico di droga.

Trentasette chilogrammi di hashish, più altri due chili di marijuana. E' il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato dai finanzieri della Compagnia di Sestri Ponente al termine di un'operazione di controllo sul traffico internazionale di merci presso l'Aeroporto Internazionale Cristoforo Colombo di Genova. L'attività trae origine da una mirata analisi di rischio effettuata dalle Fiamme Gialle sui flussi di spedizioni provenienti dall'estero, in transito presso gli hub genovesi di smistamento della corrispondenza che, per loro natura, si caratterizzano per essere infrastrutture logistiche particolarmente 'sensibili' per volume e rapidità del quantitativo di merci movimentate.