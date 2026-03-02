Giardino di Pasqua a Napoli | un’esperienza immersiva tra uova e natura

A Napoli si svolge il Giardino di Pasqua, un evento che trasforma uno spazio verde in un ambiente ricco di uova di cioccolato e decorazioni pasquali. Durante la manifestazione, vengono allestiti percorsi tra piante e fiori, con installazioni dedicate alla tradizione pasquale. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un grande giardino cittadino, attirando famiglie e appassionati di natura e festività.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal 6 marzo al 6 aprile 2026, Napoli si prepara ad accogliere The Easter Garden, il primo Giardino di Pasqua del Sud Italia, allestito presso la Mostra d’Oltremare. Questa straordinaria iniziativa trasformerà il parco in un mondo magico, dove la bellezza dei fiori, l’allegria delle maxi uova e i simpatici coniglietti faranno da cornice a un evento che coinvolgerà famiglie e bambini. Gli spazi verdi diventeranno il palcoscenico ideale per un’esperienza di gioco, creatività e condivisione, perfetta per festeggiare la Pasqua in modo indimenticabile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giardino di Pasqua a Napoli: un’esperienza immersiva tra uova e natura. Jonathan Lyndon Chase: un’esperienza immersiva tra realtà e sognoUn viaggio emozionante tra le mura domestiche rivisitate dall’artista americano Jonathan Lyndon Chase nel cuore di Milano A Milano, presso la... Action Lab al de’ Liguori di Sant’Agata: l’Open Day di domenica 1 febbraio diventa un’esperienza immersiva tra laboratori e creativitàTempo di lettura: 3 minutiNon una semplice visita alla scuola, ma un vero percorso esperienziale tra laboratori tematici, creatività e... Approfondimenti e contenuti su Giardino di Pasqua. Temi più discussi: Alla Mostra d'Oltremare dal 6 marzo con Il Giardino di Pasqua - Napoli Village - Quotidiano di; Dove trovare le uova di Pasqua in Seine-et-Marne (77) nel 2026? Le migliori attività per tutta la famiglia; Picchiato la notte di Pasqua, clochard presenta il conto. Chiesti i danni all’aggressore; Dove andare a Pasqua quest’anno? I luoghi da scoprire in Italia e in Europa. Alla Mostra d’Oltremare dal 6 marzo con Il Giardino di PasquaUn tripudio di colori, fantasia e allegria sta per sbocciare a Napoli con la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua, l’evento ... 2anews.it Torna a Napoli The Easter Garden: la Mostra d’Oltremare si trasforma nel Giardino di PasquaUn’esplosione di colori, creatività e allegria è pronta a invadere Napoli con la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua, l’evento ... cronachedellacampania.it IL GIARDINO DI PASQUA Meraviglia a Napoli: tutte le info - facebook.com facebook