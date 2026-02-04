Letz Festival la cantautrice Marianne Mirage a ‘La Festa dell’Amore’ | Esperienza collettiva aperta e accessibile

Marianne Mirage ha aperto ieri il primo appuntamento di Letz Festival con una performance intensa e coinvolgente. La cantautrice ha parlato di questa festa come di un’esperienza collettiva, aperta a tutti, pensata per ritrovarsi e condividere musica e emozioni. La giornata si è svolta di giorno, con un pubblico che ha partecipato con entusiasmo, creando un’atmosfera viscerale e spontanea. La festa si conferma un evento semplice, ma capace di unire le persone attraverso il ritmo e la condivisione.

Una festa diurna, viscerale, pensata per ritrovarsi e condividere tempo e musica. Letz Festival presenta il primo appuntamento dell'anno corrente. Lo spazio del Bolla, ai Campacci di Marmore, ospiterà La Festa dell'Amore. Appuntamento nella giornata di San Valentino (sabato 14 febbraio).

