Terni il Festival dei Lanci | Portiamo l’atletica di livello internazionale In arrivo il campione olimpico Oney Tapia

A Terni si svolge il Festival dei Lanci, un evento dedicato all’atletica che ha registrato un numero record di iscritti nell’area dedicata al lancio del peso, denominata ‘Urban Shot Put’. La manifestazione è promossa dall’Asd Pesistica Yepa Terni e quest’anno prevede la partecipazione di un campione olimpico. La competizione si svolge nel rispetto delle regole e delle normative vigenti nel settore.

Record di iscritti per la manifestazione ‘Urban Shot Put’ rientrante nel Festival dei Lanci, promosso da Asd Pesistica Yepa Terni. Un evento che si distribuisce in due differenti giornate (venerdì 1 e sabato 2 maggio) tra il parco Ciaurro e il meeting di Lanci Lunghi (giavellotto, disco e.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Nicola Gratteri, i genitori di Paolo Mendico e Tapia Oney al Nomadincontro 2026NOVELLARA – Saranno Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, i genitori di Paolo Mendico e Tapia Oney i protagonisti dell’edizione 2026 del... Negati i cambi di nazionalità verso la Turchia! Scossone nell’atletica, coinvolti un Campione Olimpico e un rivale di FurlaniNei mesi scorsi si era parlato a lungo della naturalizzazione di undici atleti di rilevante caratura internazionale, pronti ad acquisire la...