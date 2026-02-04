Nicola Gratteri i genitori di Paolo Mendico e Tapia Oney al Nomadincontro 2026
A Novellara arriva Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, per l’edizione 2026 del Nomadincontro. L’evento si svolgerà tra sabato 14 e domenica 15 febbraio e vedrà protagonisti anche i genitori di Paolo Mendico e Tapia Oney. La manifestazione, che rende omaggio ad Augusto Daolio, si conferma come un momento importante per parlare di legalità e memoria.
NOVELLARA – Saranno Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, i genitori di Paolo Mendico e Tapia Oney i protagonisti dell’edizione 2026 del Nomadincontro – Tributo ad Augusto Daolio, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio a Novellara (Reggio Emilia). Un appuntamento storico, promosso dal fondatore del gruppo I Nomadi, Beppe Carletti che ogni anno unisce musica, cultura e impegno sociale nel nome di Augusto Daolio, fondatore e voce storica dei Nomadi. Il Nomadincontro è una manifestazione unica nel panorama italiano: non un semplice festival musicale, ma un evento culturale e civile che da anni richiama a Novellara migliaia di persone, trasformando il ricordo di Augusto Daolio in un’occasione concreta di riflessione su legalità, diritti, solidarietà e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondimenti su Paolo Mendico
Contro il bullismo i genitori di Mendico al Nomadincontro: “Paolo amava la musica”
Il Nomadincontro 2026 a Novellara si focalizza anche sul contrasto al bullismo tra giovani, con iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione.
‘Mio figlio valeva così poco?’: i genitori di Paolo Mendico in lacrime a Verissimo
I genitori di Paolo Mendico si sono lasciati andare alle lacrime durante la trasmissione Verissimo, raccontando il dolore per la perdita del loro ragazzo di soli 14 anni.
Ultime notizie su Paolo Mendico
Argomenti discussi: Contro il bullismo i genitori di Mendico al Nomadincontro: Paolo amava la musica; Grossman a Napoli: Non bisogna smettere di lottare per la pace; Il Capo della Procura più grande d’Europa, il Procuratore, dr. Nicola Gratteri, a La7, parla delle origini del proprio impegno.
NICOLA GRATTERI, I GENITORI DI PAOLO MENDICO E TAPIA ONEY I PROTAGONISTI DEL NOMADINCONTRO 2026 DEDICATO AD AUGUSTO DAOLIOUn appuntamento storico, promosso dal fondatore dei Nomadi, Beppe Carletti che ogni anno ricorda Augusto Daolio, ... lagone.it
Contro il bullismo i genitori di Mendico al Nomadincontro: Paolo amava la musicaLa piaga: il caso del 14enne di Latina suicida a inizio anno scolastico. Il leader Beppe Carletti: Li abbiamo invitati non appena saputo che lui era appassionato dei nostri brani e li eseguiva col su ... msn.com
Il dottore Nicola Gratteri, capo della Procura piùgrande d'Europa, come al solito non le manda a... facebook
ICE, Nicola Gratteri: "Quella non è democrazia, quelle sono esecuzioni senza processo". #piazzapulita x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.