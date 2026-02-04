A Novellara arriva Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, per l’edizione 2026 del Nomadincontro. L’evento si svolgerà tra sabato 14 e domenica 15 febbraio e vedrà protagonisti anche i genitori di Paolo Mendico e Tapia Oney. La manifestazione, che rende omaggio ad Augusto Daolio, si conferma come un momento importante per parlare di legalità e memoria.

NOVELLARA – Saranno Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, i genitori di Paolo Mendico e Tapia Oney i protagonisti dell’edizione 2026 del Nomadincontro – Tributo ad Augusto Daolio, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio a Novellara (Reggio Emilia). Un appuntamento storico, promosso dal fondatore del gruppo I Nomadi, Beppe Carletti che ogni anno unisce musica, cultura e impegno sociale nel nome di Augusto Daolio, fondatore e voce storica dei Nomadi. Il Nomadincontro è una manifestazione unica nel panorama italiano: non un semplice festival musicale, ma un evento culturale e civile che da anni richiama a Novellara migliaia di persone, trasformando il ricordo di Augusto Daolio in un’occasione concreta di riflessione su legalità, diritti, solidarietà e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nicola Gratteri, i genitori di Paolo Mendico e Tapia Oney al Nomadincontro 2026

Il Nomadincontro 2026 a Novellara si focalizza anche sul contrasto al bullismo tra giovani, con iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione.

I genitori di Paolo Mendico si sono lasciati andare alle lacrime durante la trasmissione Verissimo, raccontando il dolore per la perdita del loro ragazzo di soli 14 anni.

Argomenti discussi: Contro il bullismo i genitori di Mendico al Nomadincontro: Paolo amava la musica; Grossman a Napoli: Non bisogna smettere di lottare per la pace; Il Capo della Procura più grande d’Europa, il Procuratore, dr. Nicola Gratteri, a La7, parla delle origini del proprio impegno.

