Durante l'ottava edizione del Festival del Diritto, il Generale Feroce ha incontrato la comunità di Termoli per parlare di un piano volto a tutelare l’ambiente. L'incontro si è svolto in una cornice pubblica, con il generale che ha presentato dettagli specifici sul progetto e risposto alle domande dei presenti. La discussione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali interessati alle misure previste.

? Cosa sapere Il Generale Feroce incontra la comunità di Termoli durante l'ottava edizione del Festival del Diritto.. L'iniziativa promuove la tutela ambientale e la legalità tra le autorità e gli studenti locali.. Il Generale di Brigata Gianluca Feroce ha incontrato la comunità di Termoli nell’Aula Magna dell’Istituto IPSEOA Ferdinando di Svevia per discutere di tutela del territorio e rispetto delle regole durante una tappa centrale del Festival del Diritto 2026. L’evento, che segna un passaggio fondamentale dopo le precedenti edizioni tenutesi a Isernia e Campobasso, ha portato l’attenzione sulla cittadinanza attiva e sulla salvaguardia dell’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli, il Generale Feroce svela il piano per difendere l’ambiente

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