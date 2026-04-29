Termoli il Generale Feroce svela il piano per difendere l’ambiente
Durante l'ottava edizione del Festival del Diritto, il Generale Feroce ha incontrato la comunità di Termoli per parlare di un piano volto a tutelare l’ambiente. L'incontro si è svolto in una cornice pubblica, con il generale che ha presentato dettagli specifici sul progetto e risposto alle domande dei presenti. La discussione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali interessati alle misure previste.
? Cosa sapere Il Generale Feroce incontra la comunità di Termoli durante l'ottava edizione del Festival del Diritto.. L'iniziativa promuove la tutela ambientale e la legalità tra le autorità e gli studenti locali.. Il Generale di Brigata Gianluca Feroce ha incontrato la comunità di Termoli nell’Aula Magna dell’Istituto IPSEOA Ferdinando di Svevia per discutere di tutela del territorio e rispetto delle regole durante una tappa centrale del Festival del Diritto 2026. L’evento, che segna un passaggio fondamentale dopo le precedenti edizioni tenutesi a Isernia e Campobasso, ha portato l’attenzione sulla cittadinanza attiva e sulla salvaguardia dell’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu
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