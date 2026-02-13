Piano urbanistico generale illustrato in commissione il lavoro svolto | in primo piano il Documento programmatico

Falconara presenta il nuovo piano urbanistico generale, il documento programmatico al centro dell’attenzione in commissione. La città si prepara a cambiare volto, puntando su rigenerazione urbana e sostenibilità. Il sindaco ha sottolineato come il progetto mira a ridurre i rischi e migliorare l’accessibilità. Un dettaglio distintivo: verranno potenziate le piste ciclabili e le aree verdi. La città guarda al futuro con un piano concreto e ambizioso.

Il sindaco Stefania Signorini: «Il Pug non è soltanto un adempimento normativo: è la visione di Falconara nei prossimi anni» FALCONARA - Prende forma la Falconara del futuro, dove le parole d'ordine saranno rigenerazione urbana, sostenibilità ecologica e mitigazione dei rischi, accessibilità, mobilità dolce e infrastrutture sostenibili. E' quanto emerso nella mattinata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, quando al Castello si è riunita la Commissione Urbanistica del Comune di Falconara per illustrare lo stato di avanzamento del Pug, il Piano urbanistico generale. All'assemblea, presieduta dal consigliere Ivano Astolfi, hanno partecipato consiglieri di maggioranza e opposizione, una rappresentanza dei progettisti incaricati della redazione del Piano e tecnici comunali.