Terme Cardini va avanti L’offerta irrevocabile rinnovata per 60 giorni

Dopo le dimissioni di un amministratore delle Terme, la società ha annunciato che l’offerta irrevocabile, presentata in precedenza, sarà valida per altri 60 giorni. Il rappresentante della società ha dichiarato che le dimissioni non influiranno sul percorso intrapreso, affermando che continueranno con le attività pianificate senza rallentamenti. La decisione è stata comunicata senza ulteriori commenti o variazioni rispetto alla strategia già annunciata.

"Le dimissioni di Luca Quercioli dalla carica di amministratore delle Terme? Non mi pare un problema: noi andiamo avanti per la nostra strada. In questi giorni c’è il sole e la sua luce aiuta sempre ad affrontare i problemi della giornata". Claudio Cardini, titolare di Human Company, società leader nel mercati del turismo all’aperto, conferma il rinnovo dell’offerta irrevocabile di acquisto da parte di Apt Terme, dove è presente con altri due soci, per Leopoldine, Salute, Redi e tutti gli immobili per i quali non si sono fatti avanti Regione e Comune o ha manifestato interesse la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Le...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terme, Cardini va avanti. L’offerta irrevocabile rinnovata per 60 giorni Notizie correlate Terme, nessuna marcia indietro. Cardini chiarisce: “Il mio interesse è solido”Montecatini Terme, 12 marzo 2026 – “Non ho alcuna intenzione di fare passi indietro sulle Terme. Leggi anche: Terme, presto il bando. Cardini acquirente solido. Piano da 500 assunzioni Panoramica sull’argomento Si parla di: Terme, Cardini va avanti. L’offerta irrevocabile rinnovata per 60 giorni. Terme, presto il bando. Cardini acquirente solido. Piano da 500 assunzioniL’appuntamento è previsto per questo mese o, comunque, non oltre marzo. Gli organi del concordato stanno proseguendo il lavoro di stesura del bando per la vendita degli immobili delle Terme non ... lanazione.it Vendita Terme, si lavora ai bandi. Obiettivo chiudere entro giugnoL’offerta c’è; quando arriverà il bando? La comunicazione ufficiale inviata da Apt Terme, società che fa riferimento all’imprenditore Claudio Cardini è stata inviata agli organi del concordato delle ... lanazione.it