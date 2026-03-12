Terme nessuna marcia indietro Cardini chiarisce | Il mio interesse è solido

Il rappresentante delle Terme di Montecatini ha confermato che non ci saranno cambiamenti nelle sue decisioni riguardo alle proprietà di Leopoldine, Salut e Redi. In un intervento pubblico, ha ribadito che l’offerta di acquisto rimane valida e che non ci sono piani di ritirarla. La posizione è ferma e non ci sono segnali di marcia indietro su questa operazione.

Montecatini Terme, 12 marzo 2026 – “Non ho alcuna intenzione di fare passi indietro sulle Terme. L’offerta irrevocabile di acquisto per Leopoldine, Salut, e Redi non è in discussione”. Claudio Cardini, titolare di Human Company, leader italiano delle vacanze all’aperto, conferma che intende portare avanti l’impegno assunto con la società Apt Terme. L’imprenditore pratese risponde così alle voci che stanno circolando in città in merito a un suo possibile disimpegno, insieme ai soci, dal progetto di rilancio delle Terme. La voce era nata in seguito ai dubbi sulla necessità di un parere autorizzativo da parte del ministero dei beni culturali, sollevati dal notaio che segue i bandi di vendita degli immobili con gli organi della procedura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terme, nessuna marcia indietro. Cardini chiarisce: “Il mio interesse è solido” Articoli correlati Leggi anche: Terme, presto il bando. Cardini acquirente solido. Piano da 500 assunzioni Terme, a Montecatini la svolta è servita. Spunta il nome dell’imprenditore pratese CardiniMontecatini Terme (Pistoia), 26 gennaio 2026 – Chi sarà l’investitore italiano che ha presentato un’offerta di acquisto irrevocabile per numerosi...