Terme presto il bando Cardini acquirente solido Piano da 500 assunzioni

Le Terme stanno preparando il bando di vendita perché il tribunale ha deciso di affidarlo ai nuovi acquirenti, anche grazie alla solidità delle offerte di Cardini. La procedura dovrebbe partire entro marzo, con l’obiettivo di riqualificare l’area e creare circa 500 nuovi posti di lavoro. Gli organi del concordato stanno ultimando i dettagli prima di pubblicare il documento ufficiale.

L'appuntamento è previsto per questo mese o, comunque, non oltre marzo. Gli organi del concordato stanno proseguendo il lavoro di stesura del bando per la vendita degli immobili delle Terme non compresi nelle offerte di Regione, Comune e Fondazione Caript. Sono senza dubbio giorni decisivi per la complessa vicenda dell'azienda, che sembrano voler mettere la parola 'fine' a anni di amarezze e delusione. Il nuovo bando nasce dall'offerta irrevocabile di acquisto di questi edifici — tra cui spiccano le Leopoldine, la Salute e le Redi — presentata da Apt Terme. La società fa riferimento all'imprenditore pratese Claudio Cardini, affiancato dai soci Enzo Ferdinando Tambascia, esperto operativo del settore ricettivo, e Francesco Petrone, imprenditore del settore calzaturiero.