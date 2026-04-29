In un nuovo studio sulla terapia genica, alcuni pazienti affetti da sordità dalla nascita hanno iniziato a percepire suoni e a parlare di nuovo dopo poche settimane di trattamento. La ricerca ha coinvolto persone con perdita uditiva congenita, ottenendo risultati che hanno sorpreso gli scienziati. I partecipanti hanno mostrato miglioramenti significativi nell’udito e nella capacità di parlare, portando a un progresso importante nel campo delle terapie per la sordità.

Sono bastate poche settimane perché alcuni partecipanti allo studio recuperassero parzialmente l’udito e riuscissero a volte perfino a sostenere conversazioni: sono questi i risultati, sorprendenti perfino per i ricercatori, del recentissimo trial condotto dalla Harvard Medical School Investigators del Massachusetts Eye and Ear insieme ai ricercatori dell’ Eye & ENT Hospital dell’ università cinese di Fudan. La ricerca ha testato con successo una terapia genica sperimentale per una rara forma di sordità genetica. “Ha funzionato davvero straordinariamente bene”, ha commentato Zheng-Yi Chen, co-autore dello studio e docente di otorinolaringoiatria ad Harvard.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terapia genica rivoluziona la sordità: pazienti sordi dalla nascita tornano a sentire sussurri e a parlare, lo studio sorprende gli scienziati

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