Approvata negli Stati Uniti la prima terapia genica per la sordità | Miglioramenti nell'80% dei casi testati

Negli Stati Uniti è stata approvata la prima terapia genica destinata a trattare una forma di sordità genetica. Uno studio clinico condotto su 24 bambini ha mostrato che l'80% dei partecipanti ha beneficiato di miglioramenti nella funzione uditiva dopo il trattamento. La ricerca si è concentrata su una specifica condizione ereditaria e ha coinvolto pazienti pediatrici. La terapia è ora autorizzata per l'uso in questa popolazione.

In uno studio clinico su 24 pazienti pediatrici affetti da una specifica forma di sordità genetica la nuova terapia ha prodotto un miglioramento della funzione uditiva nell'80% dei partecipanti. Ma è bene specificare che lo studio è ancora in corso e l'approvazione ha seguito un iter speciale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’annuncio di Infantino sull’Iran: “Parteciperà ai Mondiali e giocherà le gare negli Stati Uniti”Nessuna esclusione, l'Iran sarà ai Mondiali come previsto e giocherà le sue partite negli Stati Uniti come confermato da Infantino prima dell'ultima... Chiesto l’ “habeas corpus” per 2000 Beagle in Usa destinati alla sperimentazione: primo caso negli Stati UnitiIl tribunale dello Stato del Wisconsin dovrà rispondere alle istanze dei legali di due associazioni per il benessere degli animali che hanno invocato... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Senato Usa, piano da 70 miliardi per finanziare Ice e polizia di frontiera; Prima terapia genica per la sordità congenita: via libera Fda a farmaco di Regeneron Pharmaceuticals; Gli Stati Uniti hanno esteso una contestata deroga alle sanzioni sul petrolio russo; Leone XIV: sostengo chi combatte contro la pena di morte, negli Usa e nel mondo. Approvata negli Stati Uniti la prima terapia genica per la sordità: Miglioramenti nell’80% dei casiIn uno studio clinico su 24 pazienti pediatrici affetti da una specifica forma di sordità genica la nuova terapia ha prodotto un miglioramento della funzione ... fanpage.it Iran: «Gli Stati Uniti stanno cercando un modo per salvare la faccia e uscire dalla guerra» - facebook.com facebook La guerra ha consumato le scorte di armi degli Stati Uniti x.com