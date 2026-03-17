Jacopo Pisano del Liceo Pietro Giannone tra i finalisti dei Comix Games 2025

Uno studente del liceo classico di Benevento è tra i finalisti dei Comix Games 2025. La sua partecipazione si inserisce in un concorso dedicato ai giovani talenti nel campo del fumetto e dell’illustrazione. La competizione coinvolge numerosi studenti provenienti da diverse scuole e si conclude con una fase finale che si terrà prossimamente.

L’idea che il liceo classico rappresenti un percorso di studi ancorato esclusivamente al passato viene definitivamente smentita dall’ultimo, straordinario traguardo raggiunto dal Liceo “Pietro Giannone” di Benevento. Jacopo Pisano, studente della classe III E, è riuscito a imporsi in una delle competizioni di scrittura creativa più selettive d’Italia, i “Comix Games 2025”. Il concorso, frutto della sinergia tra la storica casa editrice Franco Cosimo Panini, il portale Repubblica@Scuola, il Salone Internazionale del Libro di Torino e BPER Banca, ha visto la partecipazione di elaborati provenienti da ogni regione. Solo dieci studenti in tutta Italia hanno ottenuto il lasciapassare per la finalissima. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Jacopo Pisano del Liceo “Pietro Giannone” tra i finalisti dei Comix Games 2025 Articoli correlati Doppio appuntamento al Liceo "Giannone" per il nuovo libro di Francesca Fialdini"Come fossi una bambola" venerdì 30 gennaio presso l’Auditorium provinciale di Caserta e sabato 31 gennaio presso la sala conferenze della sede... Il corpo musicale 'Pietro Giannone' di Ischitella patrimonio culturale e immateriale della PugliaCon enorme gioia e orgoglio condividiamo con tutti voi una notizia storica per la nostra comunità: il Corpo Musicale Cittadino ‘Pietro Giannone’...