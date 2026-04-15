La Mole diventa la cittadella geek | torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum Bam

ANCONA – Due giorni per cambiare dimensione e tuffarsi tra fumetti, videogiochi, cultura pop e nostalgia degli anni Ottanta e Novanta. Sabato 25 e domenica 26 aprile, la Mole Vanvitelliana si trasforma nel cuore pulsante del mondo nerd con il ritorno di Ancona Comics & Games. Un appuntamento che.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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