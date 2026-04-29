Tentato omicidio aggredì brutalmente la moglie a martellate e a morsi | definitiva la condanna a dodici anni

Un uomo di 55 anni albanese è stato condannato definitivamente a dodici anni di reclusione per aver aggredito gravemente la moglie con un martello e mordendola durante un episodio di violenza domestica. La sentenza riguarda il reato di tentato omicidio e maltrattamenti, e la pena è stata confermata dopo il processo in tribunale. L'episodio si è verificato in un contesto di violenza familiare.

È definitiva la condanna a dodici anni per il 55enne albanese, a processo per tentato omicidio e maltrattamenti alla moglie. Il 25 aprile 2024 il fatto scosse San Mauro Pascoli, l'uomo aggredì brutalmente la moglie a martellate, a morsi e tentò di strangolarla, prima di darsi alla fuga. Arrivò a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE POI CERCA DI FARLA FINITA: ENNESIMA TRAGEDIA FAMIGLIARE A BERGAMO

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