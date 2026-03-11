Omicidio in centro a Bologna | per Domenico Cecchi definitiva la condanna a 9 anni e 4 mesi

A Bologna, la corte ha confermato la condanna definitiva a nove anni e quattro mesi per Domenico Cecchi, 34 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Marouane Bechir avvenuto nel maggio del 2023. La sentenza riguarda il processo che si è concluso con questa decisione, chiudendo così il procedimento giudiziario relativo a quell’episodio.

Bologna, 11 marzo 2026 – È diventata definitiva la sentenza di condanna per Domenico Checchi, 34enne bolognese processato per l' omicidio di Marouane Bechir, avvenuto nel maggio del 2023. Un delitto che aveva sconvolto la città, avvenuto in un immobile in pieno centro, in via Borgo di San Pietro, all’interno del quale fu ritrovato il corpo della vittima, deceduta in ascensore. Presa la banda georgiana: 18 furti in appartamento in pochi mesi con la tecnica del palo Le dinamiche del delitto. Il 42enne di origini tunisine fu ucciso a colpi di tirapugni durante una lite, tra il 24 e il 25 maggio 2023 nello stabile dove viveva Checchi. Bechir, agonizzante, morì nell'ascensore del condominio a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

