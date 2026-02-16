Furto in gioielleria grazie alla fiamma ossidrica | è caccia alla banda

Una banda di ladri ha usato una fiamma ossidrica per forzare la vetrina di una gioielleria a Montegrotto Terme, provocando danni e rubando preziosi. Sono entrati nel negozio di viale della Stazione dopo aver bruciato il vetro antiproiettile, un procedimento che è durato quasi un’ora. La polizia indaga per trovare i responsabili di questo furto.

L'assalto è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 febbraio in viale della Stazione a Montegrotto Terme all'attività Marchi. I ladri dopo un primo sopralluogo, hanno prima tagliato la saracinesca poi effettuato il buco fondendo il cristallo. Hanno "lavorato" quasi un'ora per sciogliere il vetro antiproiettile della gioielleria Marchi di viale della Stazione a Montegrotto Terme. Una volta creato un pertugio di qualche centimetro, hanno arraffato tutto ciò che hanno trovato in vetrina poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto ricostruito dalla famiglia proprietaria dell'attività commerciale, i malviventi hanno utilizzato questa tecnica per evitare di far partire il sistema di allarme che si aziona alle prime vibrazioni.

