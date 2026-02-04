Furto con spaccata nella ditta Tomarchio di Misterbianco usano l' auto come ariete e scappano con i dolci

Questa mattina presto, intorno alle 5.30, alcuni ladri hanno sfondato la vetrina della ditta Tomarchio a Misterbianco. Hanno usato un’auto come ariete, rompendo il vetro e arraffando i dolci che erano in esposizione. Poi sono corsi via con il bottino, lasciando dietro di sé i danni e un grande spavento. La polizia è arrivata subito sul posto e ora cerca di rintracciare i criminali.

Con una violenta manovra in retromarcia, i malviventi sono riusciti a sfondare la porta d'ingresso dell'attività e rubare la merce dolciaria Alle prime luci dell'alba di questa mattina, intorno alle ore 5.30, è stato messo a segno un colpo nella nota ditta Tomarchio, in corso Karl Marx a Misterbianco. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sono entrati in azione a bordo di un'autovettura utilizzata come ariete. Con una violenta manovra in retromarcia, i malviventi sono riusciti a sfondare la porta d'ingresso dell'attività e rubare la merce dolciaria. Consumato il furto, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo dello stesso veicolo, facendo perdere le loro tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Tomarchio Misterbianco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tomarchio Misterbianco

Argomenti discussi: Furto con spaccata nel locale Mastrociccio in centro a Bari: cassa sradicata; Furto fallito in un supermercato: l'auto dei ladri si ribalta durante il tentativo di asportare la cassaforte; Furto con spaccata e fuga col fondo cassa: identificato il ladro; Furto con spaccata, portano via 300mila euro dalla banca con un braccio meccanico.

Brescia, tornano i furti con spaccata in centro: preso di mira il bar Punto d’incontroUn tentato furto con spaccata si è registrato nella giornata di ieri a Brescia e ad allarmare non è tanto il singolo episodio, quanto il fatto che il ... bsnews.it

Furto con spaccata nella notte all’ufficio postale sventato dai CarabinieriColpo non riuscito nella notte per una banda della cosiddetta spaccata che, mediante una forte esplosione, ha tentato l’assalto notturno all’ufficio postale della frazione catenota di Aci San Filipp ... gazzettinonline.it

Furti con spaccate in centro, ecco come hanno scoperto uno dei responsabili Rileggi l'articolo qui: https://www.borderline24.com/2026/01/29/furto-con-spaccata-in-corso-vittorio-emanuele-a-bari-arrestato-37enne-video/ - facebook.com facebook